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Из жизни фруктов, или продуктовая мафия в СССР

Из жизни фруктов, или продуктовая мафия в СССР

После смерти Сталина в 1953 году СССР очень быстро стал нормальной страной. Собственно, потому-то у нас так много ностальгирующих: цепь ленинско-сталинских катастроф Никита Сергеевич прервал, а всё остальное было в Союзе не настолько плохим, чтобы перебить естественную человеческую радость от детства и молодости, отлакированную прошедшими десятилетиями до уровня лубочного глянца.

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