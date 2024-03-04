Новая статья: Обзор смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra: самый умный, что ли? В этом году с...

Новая статья: Обзор смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra: самый умный, что ли?В этом году свой флагман Samsung позиционирует не просто как совершенную «железку», а как смартфон с уникальными возможностями, связанными с искусственным интеллектом.
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