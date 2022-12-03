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Украина попросила $4 млрд у "партнеров" на закупку российского газа

Украина попросила $4 млрд у "партнеров" на закупку российского газа

© РИА Новости . Стрингер  1,5K прочитали Украинская энергогенерация не сможет пройти зимний сезон без внешних вливаний не менее $4 млрд на закупку газа для тепловых электростанций, заявил председатель правления госмонополиста "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов на встрече с послами государств "Большой семерки" "Согласно предварительным расчетам Минэнерго, учитывая военные риски, для генерации электроэнергии на период отопительного сезона необходимо дополнительно до 3 млрд кубов газа, что в денежном эквиваленте на сегодняшний день - более $4 млрд.

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