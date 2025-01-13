Швеция начала тестировать технологию «роя» беспилотников

На сегодняшний день технология роения готовится к полевым испытаниям.Военное подразделение шведской компании Saab в рекордно короткие сроки разработало систему роевого управления беспилотниками, работы над которой стартовали всего год назад, сообщает газета Independent.
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