Токсичный позитив: когда излишняя положительность становится проблемой

В наши дни культ позитивного мышления достиг невиданных масштабов. В социальных сетях, книгах по самосовершенствованию и речах мотивационных спикеров нас буквально завалили призывами “думать позитивно” и “излучать позитивные вайбы”.
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