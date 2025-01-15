Слухи и заявления: снова о БТР Boxer для Украины Первая САУ RCH-155 для Украины, 13 января 2025 г. Фото Минобороны ФРГУкраинские власти мечтают о получении крупных партий иностранной бронетехники.
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Слухи и заявления: снова о БТР Boxer для Украины Первая САУ RCH-155 для Украины, 13 января 2025 г. Фото Минобороны ФРГУкраинские власти мечтают о получении крупных партий иностранной бронетехники.
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