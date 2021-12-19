«Лидс» хочет усилиться полузащитником «Ювентуса»

«Лидс» интересуется полузащитником «Ювентуса» Уэстоном Маккенни. Английский клуб готов предложить за 23-летнего американца 20 миллионов фунтов, при этом сам футболист хотел бы остаться в нынешней команде и бороться за место в основном составе.