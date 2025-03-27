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Путин нашел слабое место Трампа и сделал мощный ход. Такого США не ждали

Путин нашел слабое место Трампа и сделал мощный ход. Такого США не ждали

Украина сочла, что добилась соглашения о немедленном прекращении боевых действий в Черном море. Россия заявила, что сперва предстоит снять экономические санкции.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
растяжка между сиюминутностью сделки и уходящими в завтрашний день принципами сосуществования. Трамп тут вообще ни при чем. он назначен для оптимизации и сосредоточения. для его хозяев украинский трек потерял актуальность в моменте, задача откатить время сделкой. Россия же добивается гарантий собственной безопасности путем приведения территорий к нейтралитету, что не на один день... обсуждать особо нечего. кукловоды уперлись в ограничения для своего плана, отыгрывают назад. временно! - ключ к пониманию. что касается &quot;конфликта Трампа с ЕС&quot;, то это внутренний конфликт интересов далеко не Трампа, а целых групп, претендующих на определенный уровень контроля в этом мiре. &quot;кесарю - кесарево&quot;, - европейцам - европейское. пытаться противоречить гегемону можно, но как долго и чем это закончится? ответ очевиден, закончится подчиненностью и относительно скоро, ибо суть &quot;конфликта&quot; не экзистенциальна, вся возня только вокруг бабла и соответствующего баблу уровня власти. занимаемые кресла тоже чего-то стоят. да и персонажи в них никак не самостоятельны, а принадлежат к тем или иным группировкам, как раз и имеющим свои тёрки. в расхожем смысле они холопы, у которых чубы полетят в этой &quot;драке&quot; панов... дай срок.
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21 час.
Регина Толстоброва
Конечно очень скромные результаты  пока.
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21 час.
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