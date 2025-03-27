Путин нашел слабое место Трампа и сделал мощный ход. Такого США не ждали

СК

Сергей Ковалев

растяжка между сиюминутностью сделки и уходящими в завтрашний день принципами сосуществования. Трамп тут вообще ни при чем. он назначен для оптимизации и сосредоточения. для его хозяев украинский трек потерял актуальность в моменте, задача откатить время сделкой. Россия же добивается гарантий собственной безопасности путем приведения территорий к нейтралитету, что не на один день... обсуждать особо нечего. кукловоды уперлись в ограничения для своего плана, отыгрывают назад. временно! - ключ к пониманию. что касается "конфликта Трампа с ЕС", то это внутренний конфликт интересов далеко не Трампа, а целых групп, претендующих на определенный уровень контроля в этом мiре. "кесарю - кесарево", - европейцам - европейское. пытаться противоречить гегемону можно, но как долго и чем это закончится? ответ очевиден, закончится подчиненностью и относительно скоро, ибо суть "конфликта" не экзистенциальна, вся возня только вокруг бабла и соответствующего баблу уровня власти. занимаемые кресла тоже чего-то стоят. да и персонажи в них никак не самостоятельны, а принадлежат к тем или иным группировкам, как раз и имеющим свои тёрки. в расхожем смысле они холопы, у которых чубы полетят в этой "драке" панов... дай срок.