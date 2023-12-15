Не Дед Мороз. Алтайские политики – о том, что хотел сказать Путин на прямой линии

Эксперты отметили, что громких заявлений президент не делал, но четко сформулировал позицию государства по всему кругу вопросов Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии дал ряд важных сигналов, которые очерчивают вектор развития государства на ближайшую перспективу.