Пошаговая инструкция установки сифона под раковиной

Ремонт кухни подразумевает под собой не только технически сложные операции и длительные серьезные процессы вроде монтажа электрики, вентиляции, замены водопроводных и канализационных труб, подготовки поверхностей к дальнейшим облицовочным работам, но и довольно простые действия вроде замены сифона для раковины.