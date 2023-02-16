NORAD заявило о перехвате четырёх российских истребителей вблизи Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило, что «обнаружило, отследило, опознало и перехватило» в среду четыре истребителя Воздушно-космических сил России в международном воздушном пространстве неподалеку от штата Аляска.
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило, что «обнаружило, отследило, опознало и перехватило» в среду четыре истребителя Воздушно-космических сил России в международном воздушном пространстве неподалеку от штата Аляска.
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