Сутормин об отказе Олейникова «Рубину»: «Мне было бы неловко. У меня было по-другому: я уже подписал контракт, а «Зенит» общался с «Оренбургом» и «Рубином» вместе»

Хавбек «Факела» Алексей Сутормин высказался о срыве трансфера Ивана Олейникова в «Рубин». Месяц назад полузащитник «Крыльев Советов» прибыл в расположение казанцев для прохождения медосмотра и сфотографировался с клубной футболкой.