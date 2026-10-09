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Сутормин об отказе Олейникова «Рубину»: «Мне было бы неловко. У меня было по-другому: я уже подписал контракт, а «Зенит» общался с «Оренбургом» и «Рубином» вместе»

Хавбек «Факела» Алексей Сутормин высказался о срыве трансфера Ивана Олейникова в «Рубин». Месяц назад полузащитник «Крыльев Советов» прибыл в расположение казанцев для прохождения медосмотра и сфотографировался с клубной футболкой.

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