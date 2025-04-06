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В Хакасии из-за урагана пострадали 32 человека 

В Хакасии из-за урагана пострадали 32 человека 

Согласно информации Республиканского центра медицины катастроф, в медицинские учреждения, находящиеся в ведении Минздрава Хакасии, с травмами различной степени тяжести обратились 32 человека, включая одного несовершеннолетнего.

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