В Хакасии из-за урагана пострадали 32 человека 

Согласно информации Республиканского центра медицины катастроф, в медицинские учреждения, находящиеся в ведении Минздрава Хакасии, с травмами различной степени тяжести обратились 32 человека, включая одного несовершеннолетнего.
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