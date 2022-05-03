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РАДИМОВ: Очень хочу, чтобы зенитовские бразильцы остались, они уже стали в Петербурге своими, но каждый из них мечтает играть в сборной

РАДИМОВ: Очень хочу, чтобы зенитовские бразильцы остались, они уже стали в Петербурге своими, но каждый из них мечтает играть в сборной

«То, что грустно и печально - это главный мотив отстранения от евротурниров. То, что будет бан - давайте будем реалистами, все ожидали, что так и будет, - считает наставник «Зенита-2» Владислав Радимов.

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