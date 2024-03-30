Против харьковчанки, призывавшей к прекращению обстрелов Белгорода, возбудили уголовное дело за «пророссийскую позицию»

Против 59-летнюю жительницы Харькова, в беседе с украинскими журналистами призвавшей к миру и прекращению обстрелов соседнего Белгорода, киевский режим возбудил уголовное дело по популярной на Украине статье за "отрицание российской агрессии" и "коллаборационизм".
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