Против харьковчанки, призывавшей к прекращению обстрелов Белгорода, возбудили уголовное дело за «пророссийскую позицию»

Против 59-летнюю жительницы Харькова, в беседе с украинскими журналистами призвавшей к миру и прекращению обстрелов соседнего Белгорода, киевский режим возбудил уголовное дело по популярной на Украине статье за "отрицание российской агрессии" и "коллаборационизм".