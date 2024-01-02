Рождественские Святки – 2024: история, особенности и традиции

РИА Новости/Александр Гальперин В христианской традиции с 7 по 17 января проходят зимние Святки. Дни от Сочельника (с момента появления первой звезды) до начала Крещения считаются святыми и связаны с прославлением Христа.
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