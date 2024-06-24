После удара ATACMS по Севастополю, в результате которого погибло 4 человека (двое их них -дети), а ранения получили более сотни, философ Александр Дугин отметил, что нет, конечно, оправданий украинским националистам, прицельно уничтожающим мирных русских людей.
Дугин после Севастополя: "Хватит обманывать, нет мирной жизни во время войны!"
Комментарии
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Георгий Петров
СБУ ошиблись не раз... То их ракеты в гражданские самолеты летят, то их ракеты в Польшу залетают... Так может они и далее "ошибаться" будут по странам Европы... А мы знать не чего не знаем... Это их НАТО на свою голову научили...
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18 час.
СК
Сергей Костин
НАТО нашло ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ полигон. Где вырусь воюет с русскими.
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18 час.
Николай Галыгин
Плохо мы знаем историю,в частности 1941 год о беспечности русских Писал Симонов в книге ,,100 дней войны,, Ситуация описанная там аналогична. Поэтому Дугин прав -хватит врать идет война и гражданскому населению надо вести себя как на войне,поскольку дальше будет ещё тяжелее,берегите свои жизни.
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16 час.
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