Дугин после Севастополя: "Хватит обманывать, нет мирной жизни во время войны!"

Георгий Петров

СБУ ошиблись не раз... То их ракеты в гражданские самолеты летят, то их ракеты в Польшу залетают... Так может они и далее "ошибаться" будут по странам Европы... А мы знать не чего не знаем... Это их НАТО на свою голову научили...