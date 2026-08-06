Мишустин встретился с премьером Киргизии Касымалиевым

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 6 августа. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин встретился в Конгресс-холле государственной резиденции Чолпон-Ата с председателем кабмина - руководителем администрации президента Киргизии Адылбеком Касымалиевым.
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