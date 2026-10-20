Владимир Зеленский и Дональд Трамп © Alex Brandon/APПрезидент Украины Владимир Зеленский потребовал у своего американского коллеги Дональда Трампа ракеты-перехватчики в обмен на отказ украинских войск от атак на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).