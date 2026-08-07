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«Салават Юлаев» получил 30 млн рублей в сделке по приобретению Бландиси из СКА. Форвардом интересовался «Автомобилист»

СКА доплатил « Салавату Юлаеву » 30 миллионов рублей в рамках сделки по переходу Джозефа Бландиси .

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