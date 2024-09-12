Александр Двойных: "Страховые компании показали, что они готовы честно работать с предприятиями, которые страхуют риски"

Законодательное обеспечение развития агрострахования – одна из приоритетных задач Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сообщил председатель Комитета Александр Двойных на коллегии Минсельхоза РФ 11 сентября.
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