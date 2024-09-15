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Что такое брежневки: когда строили, их отличия от хрущевок и сталинок

Что такое брежневки: когда строили, их отличия от хрущевок и сталинок

Вместе с экспертами рассказываем о многоквартирных домах брежневской эпохи, которые и сейчас широко представлены на вторичном рынке жилья Брежневки — это многоквартирные дома, которые пришли на смену сталинкам и хрущевкам и строились с середины 1960-х и до начала 1980-х годов.

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