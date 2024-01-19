Космический корабль Peregrine завершил свою миссию к Луне

Вышедший из строя американский частный лунный посадочный модуль Peregrine в районе полночи с четверга на пятницу по московскому времени вошел в плотные слои атмосферы Земли и сгорел над Тихим океаном, сообщает телерадиокомпания BBC.
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