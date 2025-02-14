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Царьград

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Как стресс влияет на восприятие реальности: учёные нашли ответ

Как стресс влияет на восприятие реальности: учёные нашли ответ

Исследователи выяснили, как стресс может влиять на восприятие происходящего.Длительный стресс усиливает эмоциональные реакции и снижает способность воспринимать нейтральные звуки.

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