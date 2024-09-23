Благодаря акции «Сохраним лес» в Поморье высадили более 300 тысяч деревьев

Её мероприятия вскоре пройдут в Коношском, Каргопольском, Котласском и Приозерном лесничествах, а также в Онеге, Вельске, Мирном, селе Яренск и деревне ЧадромаВсего в этом году планируется посадить более 900 тысяч деревьев, отмечают в министерстве природных ресурсов и ЛПК Архангельской области.
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