«Вот такие вешатели нам и нужны!»: Ослепительная Маргарита Симоньян хочет повесить плохих россиян. Это серьёзнее, чем расстрел...

Чудоносная Маргарита Симоньян известна не только, как главный редактор телеканала RT, она в 2017 году попала в список самых влиятельных женщин мира журнала Forbes вместе с ещё одной красавицей из России - Эльвирой Набиуллиной.
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