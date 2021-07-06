Происшествия

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В Новосибирской области задержан подозреваемый в краже крупной суммы денежных средств из банкомата

28 мая текущего года из банкомата финансового учреждения, установленного в торговом центре города Бердск Новосибирской области, неизвестным были похищены денежные средства в размере 6 000 000 рублей.

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