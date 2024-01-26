В День студента стартовал четвертый сезон студенческого проекта «Твой Ход»

МОСКВА, 26 января, ФедералПресс. В День российского студенчества, 25 января, Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» объявил о начале четвертого сезона и поделился с будущими участниками нововведениями.
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