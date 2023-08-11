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Российские танкисты выбивают ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные продвигаются на краснолиманском направлении. В этом нашей пехоте помогают танки. Экипажи новейших Т-90 защищены крепкой бронёй и работают по целям разными видами боеприпасов, зачастую, подбираясь к противнику максимально  близко.

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