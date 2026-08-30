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Песков оценил возможность саммита Путин – Трамп – Зеленский

Песков оценил возможность саммита Путин – Трамп – Зеленский

Встреча Путина, Трампа и Зеленского возможна «только для фиксации договоренностей», заявил Песков. Так он прокомментировал данные портала Axios о том, что директор ЦРУ Рэтклифф в ходе визита в Москву предложил трехсторонний саммит по Украине.

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