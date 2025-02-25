На встрече с Александром Ситовым петербургские рестораторы рассказали, чего не хватает для бизнеса

Они попросили увеличить лимит по городским программам льготного кредитования Представители ресторанной индустрии Петербурга встретились с главой Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александром Ситовым.
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