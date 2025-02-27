В Турции после землетрясения на границе с Ираном погибло восемь человек

Восемь человек погибли на востоке Турции после землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло в соседнем Иране, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, 27 февраля сообщает официальное информационное агентство Anadolu.
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