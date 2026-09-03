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Мировое обозрение

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Путин: учеников из 10-х классов не «выдавливают», а готовят рабочих для Москвы

Путин: учеников из 10-х классов не «выдавливают», а готовят рабочих для Москвы

Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума ответил на претензии о том, что московские школы якобы «выдавливают» девятиклассников из системы образования, не давая им продолжить обучение в старших классах.

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