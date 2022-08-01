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Strategic Culture: Шольц и Макрон скоро, вероятно, начнут «ссориться» с Брюсселем в поисках нового диалога с Путиным

Strategic Culture: Шольц и Макрон скоро, вероятно, начнут «ссориться» с Брюсселем в поисках нового диалога с Путиным

Руководитель немецкого правительства Олаф Шольц и французский лидер Эммануэль Макрон скоро, вероятно, начнут «ссориться» с Брюсселем в поисках нового диалога с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

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