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В ЕАО завершилось тактическое учение с ракетным соединением Восточного военного округа

В ЕАО завершилось тактическое учение с ракетным соединением Восточного военного округа

В мероприятиях боевой подготовки приняли участие более 150 военнослужащих, было задействовано несколько десятков единиц военной и специальной техники.

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