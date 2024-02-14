«Удар в спину от России»: в Китае разволновались после беседы Путина с Такером Карлсоном

Natalija Osminina

"Российский президент В.Путин назвал Китай не союзником, не партнером, а соседом." - Так Путин еще и сказал Таккеру, что "пора уже США и Китаем заняться - чего вы к нам прицепились")) Китайцы этой геополитической игры не поняли. Для них Путин сказал: "нам Китай по боку, мы его защищать не будем. Идите поскорее на Восток!". А как иначе США в ловушку заманить. Они же должны чувствовать, что им там ничего не угрожает, что Россия Китаю помогать не будет)))