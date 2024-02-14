Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 155 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Странное дело. Почему-то среди либералов очень много извращенцев. В чём дело? Возможно, пороки имеют склонность комби...Иноагента арестов...
  • Мила Губанова (губанова)
    быстрее нужно тогда РФ вернуть аляску.часть финляндии и  все что давали в аренду!!!аренду давали как друзьям.а раз мы...Президент Монголи...
  • Регина Толстоброва
    Как со скотом обращаются ВСУ с о своими солдатами."У офицеров есть ...

«Удар в спину от России»: в Китае разволновались после беседы Путина с Такером Карлсоном

«Удар в спину от России»: в Китае разволновались после беседы Путина с Такером Карлсоном

Последние новости из России вызвали серьезные опасения в Китае. Такими данными поделились журналисты из КНР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
А что это Китай так всполошился из-за интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону? Странно....
Ответить
13 час.
Natalija Osminina
&quot;Российский президент В.Путин назвал Китай не союзником, не партнером, а соседом.&quot; - Так Путин еще и сказал Таккеру, что &quot;пора уже США и Китаем заняться - чего вы к нам прицепились&quot;)) Китайцы  этой геополитической игры не поняли. Для них Путин сказал: &quot;нам Китай по боку, мы его защищать не будем. Идите поскорее на Восток!&quot;. А как иначе США  в ловушку заманить. Они же должны чувствовать, что им там ничего не угрожает, что Россия Китаю помогать не будет)))
Ответить
10 час.
саша дмитренко
интервью  путина  превратили  в  библию)))  все  в  поисках  скрытых  смыслов,,,,
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх