Песков: Путин и Си Цзиньпин пообщаются на полях саммита БРИКС

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются на полях саммита БРИКС. Об этом 11 сентября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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