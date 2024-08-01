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Россия и Запад обменялись заключенными. Что известно

Россия и Запад обменялись заключенными. Что известно

1 августа состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, Беларусью и странами Запада. В сделке приняли участие по меньшей мере семь стран — Россия, Беларусь, США, Германия, Польша, Словения и Норвегия, отметил телеканал CNN.

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