На майских взлетела заболеваемость COVID 😷😷😷 В Волгоградской области за минувшую праздничную неделю заболеваемость коронавирусом возросла на 10%.
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На майских взлетела заболеваемость COVID 😷😷😷 В Волгоградской области за минувшую праздничную неделю заболеваемость коронавирусом возросла на 10%.