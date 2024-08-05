В Прикамье учительнице пришлось добиваться выхода на пенсию через суд

В своем иске пермячка указала, что считает отказ пенсионного фонда незаконным.Учительница из Чайковского планировала выйти на пенсию и обратилась в отделение пенсионного фонда, но ей отказали, сославшись на то, что у нее недостаточно трудового стажа.