Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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О желаниях и стратегии

Давненько  у   нас  ребе  Ищенко  не  было.В российском обществе с самого начала СВО идёт бурная дискуссия по поводу того, где надо остановить российские войска, какие части Украины включить в состав России, а какие не надо.

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