Американский генерал: Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться с Китаем в 2025 году

В Соединённых Штатах уже стало привычным время от времени пугать своих граждан войной с Китаем. Как передаёт американский телеканал NBC, генерал ВВС США Майк Минихан призвал своих подчинённых готовиться к военному конфликту с КНР, который якобы может вспыхнуть через два года.