В Соединённых Штатах уже стало привычным время от времени пугать своих граждан войной с Китаем. Как передаёт американский телеканал NBC, генерал ВВС США Майк Минихан призвал своих подчинённых готовиться к военному конфликту с КНР, который якобы может вспыхнуть через два года.
Популярные статьи
- В небе над Артёмовском был сбит вертолёт Ми-8 ВСУ, пытавшийся эвакуировать старший офицерский состав
- Бежавшего в Норвегию командира одного из подразделений ЧВК «Вагнер» собираются интернировать в Россию
- Депутат бундестага ФРГ Быстрон назвал передачу танков Украине попранием всех послевоенных принципов Германии
Свежие комментарии