Ватикан впервые выдвинет фильм на «Оскар»

Впервые за 97 лет существования «Оскара» Ватикан выдвинет фильм на соискание премии. Он подаст короткометражку «Зелёная лава», пишет Variety.
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