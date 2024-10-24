Участники программы «Время героев» ознакомились с производственной системой ГАЗ

В ходе второго образовательного модуля кадровой программы «Время героев» участники посетили Нижегородскую область и ознакомились с работой российского производителя коммерческих автомобилей — Горьковского автомобильного завода.
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