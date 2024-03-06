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«Национализации быть» - возвращение стратегических отраслей в руки государства неминуемо

«Национализации быть» - возвращение стратегических отраслей в руки государства неминуемо

Свободный неолиберальный рынок нанёс серьёзный ущерб производственным мощностям России. Транснациональный монополистический капитал использовал свои ресурсы, чтобы расправиться с потенциальной угрозой, которая исходила от советского промышленного наследия.

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