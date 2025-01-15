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Царьград

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Больничный во время отпуска? Продление гарантировано по закону!

Больничный во время отпуска? Продление гарантировано по закону!

Екатерина Стенякина, представитель комитета Госдумы по соцполитике, объяснила, как больничный, оформленный во время оплачиваемого отпуска, позволяет выбрать между его продлением или переносом.

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