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30 июня – годовщина первой перемоги хероев Украины во Львове

30 июня – годовщина первой перемоги хероев Украины во Львове

30 июня 1941 года во Львове состоялась провозглашение Украинской державы и стартовала первая же державная перемога, он же Львовский погром, во время которого были уничтожены тысячи евреев.

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