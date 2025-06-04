Динара Әхмәт «Балалар һәм иҗат» бәйрәме турында: Балалар сәләтләрен күрсәтә алды

Татарстан Язучылар берлеге бакчасында «Балалар һәм иҗат» бәйрәме узды. Аны, Халыкара балаларны яклау көне уңаеннан, ТР Язучылар берлеге «Сөембикә» журналы редакциясе каршында эшләп килгән «Әниләр клубы» проекты белән бергә оештырды.
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