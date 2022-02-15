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Культура непрерывных улучшений

Культура непрерывных улучшений

В рамках национального проекта по повышению производительности труда в Находкинском морском рыбном порту стартовала реконструкция участка средств малой механизации (СММ), выбранного в качестве эталонного участка в открытом проекте по улучшению.

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