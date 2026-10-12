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Депутат Булдаков: память Виталия Сафронова увековечена на школе № 14 в Иркутске

Депутат Булдаков: память Виталия Сафронова увековечена на школе № 14 в Иркутске

ИРКУТСК, 12 октября, ФедералПресс. На фасаде иркутской школы № 14 с углубленным изучением отдельных предметов торжественно открыли мемориальную доску Виталию Васильевичу Сафронову – Заслуженному учителю РФ и Почетному гражданину областного центра, который руководил этим учебным заведением.

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